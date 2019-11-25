РИАМО - 25 ноя. Флешмоб, посвященный Битве за Москву и Великой Отечественной войне, организовывают учителя и учащиеся школы №1259 Замоскворечья, сообщается на сайте префектуры Центрального административного округа города.

Среди учеников 1 – 11 классов выберут лучших сто, которые построятся в один отряд и пройдут к памятнику выпускникам школы, погибших в Великой Отечественной войне, а также возложат цветы.

«Еще мы снимем о флешмобе видеоролик», — сказала педагог-организатор школы №1259 Наталья Волкова.

Она пояснила, что мероприятие состоится 3 декабря и пройдет на территории общеобразовательного учреждения.

Кроме того, в школе проведут тематические классные часы и репетиции с конца ноября и до начала декабря.