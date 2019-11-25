РИАМО - 25 ноя. На территории Подмосковья и Москвы на текущей неделе ожидается резкое понижение атмосферного давления, которое синоптики называют атмосферной впадиной, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Она отметила, что на прошлой неделе в регионе наблюдали так называемый климатический зуб, или экстремально высокое давление (которое на графике выглядит как большой зуб или клык).

«Во второй половине нынешней недели давление резко понизится. К 29 ноября до 732 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц ниже нормы. Это уже больше будет напоминать атмосферную впадину», – сказала Паршина в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

Перепады давления плохо влияют на здоровье людей, которые страдают хроническими заболеваниями – им надо быть внимательными к своему здоровью. Кроме того, от перепадов давления зависит настроение, которое резко ухудшается при низком давлении.

Температура в регионе будет от минусовой в начале недели до плюсовой в ее второй половине. Слабый снег ожидается только 28 и 29 ноября.