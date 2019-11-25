РИАМО – 25 ноя. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности гендиректора госкомпании «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» Буцаева Дениса Петровича», – говорится в документе.

Буцаев был назначен на эту должность в апреле 2019 года.

Экологический оператор создан в январе 2019 года по указу президента Владимира Путина. Госкомпания занимается мусорной реформой в стране – она должна решить проблему нелегальных свалок и сократить объемы вывозимых отходов на полигоны ТБО.