РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. В подмосковных Люберцах 100 иностранцев получили российские паспорта и приняли присягу на верность РФ в рамках акции «Мы – граждане России», говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

Церемония принятия присяги на верность Российской Федерации иностранными гражданами состоялась в понедельник в актовом зале МУ МВД России «Люберецкое».

«100 человек в присутствии заместителя начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД подполковника внутренней службы Игоря Макаренко произнесли слова присяги гражданина Российской Федерации. Этим они подтвердили свою обязанность соблюдать Конституцию и законодательство РФ, уважать историю, культуру и традиции России», – говорится в сообщении.

В завершение мероприятия прозвучал гимн России, после чего сотрудники полиции поздравили собравшихся со столь важным событием и пожелали участникам быть достойными гражданами страны.

С 1 сентября 2017 года принятие присяги стало обязательной процедурой для иностранных граждан. Присяга является одним из обязательных условий приобретения российского гражданства. Только после этого они могут сдать документы на получение гражданства России.