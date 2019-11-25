РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. На минувшей неделе с несанкционированных свалок в Люберцах вывезли около 70 кубометров мусора, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе, с 18 по 24 ноября, в городском округе Люберцы вывезли более 69 кубометров мусора с несанкционированных свалок. Также опилили 12 деревьев», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в течение недели дворы и улицы округа убирали 992 человека и 95 единиц спецтехники.