РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Завод «ЗиО-Подольск» отгрузил оборудование для атомной электростанции «Руппур» в Республике Бангладеш, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» изготовил и отгрузил комплект оборудования турбинного зала АЭС «Руппур». В Республику Бангладеш был отправлен второй комплект СПП-1200 и первый комплект ПВД-К-5 для оснащения энергоблока №1. Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара после цилиндра высокого давления турбины. СПП-1200 отгружается тремя частями: сепаратор, пароперегреватель первой ступени (вес аппарата 86 тонн), а также пароперегреватель второй ступени (весом 105 тонн)», – говорится в сообщении.

Аналогичные аппараты были изготовлены заводом «ЗиО-Подольск» для Нововоронежской и Ленинградской АЭС-2, а также Белорусской атомной станции. Подогреватель высокого давления (ПВД-К-5) – один из элементов машинного зала атомной станции. Выполняет функцию нагрева питательной воды, подаваемой в парогенератор за счет охлаждения и конденсации пара, отбираемого из промежуточных ступеней турбины. Общий вес отгруженной для энергоблока №1 АЭС «Руппур» продукции составил свыше 300 тонн.

Изготовленное на «ЗиО-Подольск» оборудование имеет 50-летний ресурс эксплуатации. АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком всего оборудования реакторного отделения и значительной части оборудования машинного зала АЭС «Руппур», которое проектируется и строится по российскому проекту.