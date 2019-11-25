РИАМО - 25 ноя. За минувшие 24 дня ноября средняя температура в столице, несмотря на морозную погоду в последнее время, была выше нормы на два-три градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ноябрь приближается к своему завершению, и несмотря на морозы, нагрянувшие на московскую землю на прошедшей неделе, средняя за 24 дня ноября температура в Москве остается выше нормы на два-три градуса», – говорится в сообщении.

В понедельник в столице будет умеренно морозная погода – от минус 2 до минус 4 градусов, ее среднесуточное значение будет ниже нормы на 2-3 градуса. А со вторника температура будет повышаться.

Самым теплым 25 ноября было в 1969 году, тогда максимальная температура повысилась до плюс 9,5 градусов, это и стало рекордом для этого дня. Самая холодная ночь на 25 ноября зафиксирована 1890 году: под утро отметили минус 28,8 градуса, что также стало рекордом.

Больше всего осадков в этот день выпало в 1975 году – 16,5 миллиметров при месячной норме 58 миллиметров.