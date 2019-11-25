РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 ноя. МБУ «Дворец молодежи» в городском округе Мытищи приглашает молодых волонтеров на мероприятие «Клуб молодого волонтера» 27 ноября, сообщил заместитель директора по основной деятельности Павел Журкевич.

«27 ноября МБУ «Дворец молодежи» приглашает к участию молодежь и волонтеров городского округа Мытищи. В рамках мероприятия «Клуб молодого волонтера» состоится: коммуникационный базис волонтеров, современные тенденции волонтерских организаций, проектная мастерская», – говорится в сообщении.

Волонтерский корпус «Ладья» существует в городском округе Мытищи с 2016 года. Основными целями корпуса являются: реализация инициатив молодежи, вовлечение максимального количества молодежи в волонтерскую практику, обеспечение эффекта сопричастности молодого поколения с великими историческими событиями.

Волонтерская деятельность корпуса «Ладья» проявляется в таких направлениях деятельности, как: пропаганда здорового образа жизни; охрана природы и сохранение чистоты окружающей среды; профилактика и борьба с курением, алкогольной и наркотической зависимостью; оказание помощи престарелым, инвалидам, детям-сиротам, малоимущим, бездомным и другим людям, которые нуждаются в поддержке; помощь в организации благотворительных концертов и разных фестивалей; оказание помощи органам правопорядка, медикам, спасателям.