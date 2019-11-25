РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Центральный офис МособлЕИРЦ на Октябрьском проспекте в Люберцах обслужил более 5,2 тысяч человек в ноябре, сообщила в понедельник на оперативном совещании представитель компании в Люберцах Татьяна Ефременко.

«С 1 по 23 ноября обслужили 5 245 жителей в Центральном офисе МособлЕИРЦ на Октябрьском проспекте. Среднее время обслуживания составило 11 минут», – сказала Ефременко.

Она добавила, что в среднем уровень сбора по управляющим компаниям по денежным сборам составил 72%. По словам Ефременко, они ожидают собрать еще средства за неделю.

«По трем управляющим компаниям продолжаем собирать только безденежные реестры – это «ТЭН», «ТЭН XXI век» и «Наш дом». Обращаю внимание, что у жителей накапливается задолженность по услуге за капитальный ремонт и услугам прямых поставщиков», – заключила Ефременко.