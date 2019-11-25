РИАМО - 25 ноя. Поправки о денежных выплатах детям войны и индексациях для семей с детьми планируют учесть в столичном бюджете, говорится в сообщении пресс-службы Московской городской думы.

«Вчера (24 ноября - ред.) в Мосгордуму поступили поправки, которые будут рассмотрены на заседании думы в среду, 27 ноября. Часть из них поддержана редактором и с максимальной долей вероятности будет учтена. Речь идет о трех поправках фракции КПРФ и четырех поправках, внесенных фракцией «Единая Россия» совместно с постоянным депутатским объединением «Моя Москва», – сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Редактором учтены две схожие поправки о детях войны, внесенные фракциями «Единая Россия» совместно с «Моей Москвой» и КПРФ.

Из резервного фонда столицы предлагается выделить 1,59 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты для москвичей, родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, которые не относятся к федеральным и региональным льготникам. С 1 января 2020 года дети войны будут получать ежемесячную выплату по аналогии с тружениками тыла.

Кроме того, будет поддержана поправка «Единой России» об индексации всех видов пособий и выплат семьям с детьми уже в следующем году на 5,6%. На эти цели предусматривается почти 2,5 миллиарда рублей.

Также планируется учесть поправку «Единой России» об увеличении расходов на развитие массового спорта на 1,5 миллиарда рублей. Кроме этого, будет принята поправка, которая позволить предусмотреть дополнительные 1,5 миллиарда рублей для муниципальных образований новой Москвы.

Поправка фракции КПРФ о выделении 1 миллиарда рублей на реконструкцию и обновление зданий московских театров, внесенных в список культурного наследия, также учтена редактором и будет предложена к утверждению на заседании думы в следующую среду.