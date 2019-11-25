РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Жители трех домов на Пахринском проезде Подольска пожаловались на плохое отопление в квартирах, по данному факту представители администрации обратились в УК и «Подольскую теплосеть», сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На днях в Подольске прошла встреча представителей администрации округа с жителями домов №№8, 10, 12 по Пахринскому проезду.

«Одним из главных вопросов от жителей было некачественное отопление в домах. По информации, полученной на встрече от управляющей организации МУП «ДЕЗ», некоторыми торговыми организациями были установлены насосы из-за чего был нарушен гидравлический режим отопительной системы. Также обсуждались вопросы по качеству уборки, завершения ремонтных работ в подъездах дома №8 и другие», – говорится в сообщении.

Жителям были даны разъяснения, а сотрудниками администрации был составлен протокол, который был направлен в управляющую организацию и МУП «Подольская теплосеть» для устранения нарушений в отоплении.