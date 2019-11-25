РИАМО - 25 ноя. Столичный метрополитен разгрузится на 3-5% из-за ввода движения по первым двум Московским центральным диаметрам, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Движение по МЦД-1 Одинцово -Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск запустили 21 ноября.

«Хочу отметить, что этот проект (МЦД – ред.) многогранный, у него много сопутствующих эффектов. Например, в выигрыше оказываются даже жители, которые не ездят и не собираются ездить на МЦД. Потому что, когда на диаметры уйдут те, кому они удобны, метро разгрузится на 3-5%», - сказал Хуснуллин в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

Он добавил, что в менее загруженное метро уже могут пересесть автомобилисты, а значит на улицах мегаполиса станет меньше пробок.

По его словам, сейчас на дороги города выезжает 4 миллиона автомобилей, что на 20% больше, чем в 2010 году. При этом, ситуация на улицах Москвы не ухудшается только благодаря активному транспортному строительству как на земле, так и под землей.