РИАМО – 25 ноя. Самое популярное у россиян направление зимнего отдыха – курорты Краснодарского края, Крым, а также Таиланд и Турция, пишет в понедельник газета «Известия».

В среднем, путешественники, желающие отдохнуть на новогодних каникулах на отечественных курортах, равно как и за границей, начали бронировать туры за два-три месяца, а некоторые даже раньше.

«По данным более 100 туроператоров, среди внутренних направлений для отдыха на Новый год лидируют Краснодарский край (Красная Поляна и Сочи), Крым и Кавминводы. Также активно расходятся билеты в Санкт-Петербург, Москву, Подмосковье, Калининград, Казань, Великий Устюг и Карелию», – говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что спрос на курорты Краснодарского края среди российских направлений на новогодние праздники составляет более 95%. При этом некоторые отели уже заполнены более чем на 50 и 70%.

Из зарубежных направлений наибольшим спросом у соотечественников на новогодние праздники традиционно пользуются Таиланд (24%), ОАЭ (17%) и Турция (10%). Также есть спрос и на рождественские поездки в Европу (Прага, Париж, Таллин, Берлин, Варшава) и США (Нью-Йорк).