РИАМО - 25 ноя. Спасатели вытащили из Москвы-реки в районе Карамышевской набережной собаку, на теле пса обнаружили ранения, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

В 10:00 на пульт дежурного поисково-спасательной станции «Фили» поступил сигнал, о том, что в Москве-реке в районе Карамышевской набережной находится собака, которая не может выбраться не берег.

«По тревоге к месту происшествия направлена дежурная смена в составе спасателя первого класса Романа Чернова-Калашникова и спасателя второго класса Сергея Андриянова. В 10:06 специалисты МГПСС прибыли по указанному адресу и обнаружили в воде обессилившее животное. С помощью специальной ловчей петли собаку подняли на борт судна на воздушной подушке «Славир» и переправив на противоположный берег, отпустили на волю», – сказал собеседник агентства.

Специалисты осмотрели четвероногого после спасения, на теле собаки обнаружили несколько ран. Возможно, пса в воду загнали сородичи и он, спасаясь, прыгнул в реку.