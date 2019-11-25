РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 ноя. Сотрудники Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас» напомнили жителям городского округа о правилах поведения на льду, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспас».

«Правила поведения на льду просты: не выходить на тонкий не окрепший лед, не собираться группами на отдельных участках льда, не приближаться к промоинам, трещинам, прорубям на льду, не скатываться на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед, не переходить водоем по льду в запрещенных местах, не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, не выезжать на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ», – говорится в сообщении.

Также стоит помнить, что несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей.

«Осенний лед в период с ноября по декабрь до наступления устойчивых морозов непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину», – завершается в сообщении.