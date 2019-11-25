РИАМО - 25 ноя. Работы по строительству Московских центральных диаметров длились три года, ежедневно в них было задействовано 20 тысяч человек, к открытию обустроили 340 гектаров прилегающей территории, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«За три года совместно с РЖД мы построили 132 километра путей для диаметров, реконструировали 20 из 24 остановочных пунктов на МЦД-1 и 27 из 32 - на МЦД-2. 20 тысяч человек круглосуточно работали. 340 гектаров прилегающих территорий благоустроили, 150 тысяч тонн мусора вывезли, готовясь к открытию», - сказал Хуснуллин в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

Он добавил, что штаб, который руководил строительством МЦД, курировал работу 50 задействованных в стройке организаций.

По его словам, работы на МЦД продолжаются и после запуска. Так, ведется строительство новых транспортно-пересадочных узлов, создаются более удобные пешеходные подходы и подъезды к остановочным пунктам.

Движение по диаметрам запустили 21 ноября. За первые три дня работы МЦД-1 и МЦД-2 перевезли порядка 1,4 миллиона пассажиров. Проезд в электричках МЦД будет бесплатным на ближайшие две недели.

Кроме того, с понедельника составность поездов на МЦД-2 увеличена до 10-11 вагонов, а на первом диаметре дополнительные вагоны в поездах появятся в течение 15 дней.

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