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РИАМО
, Мария Ипполитова
В Москву приехало шоу CRYSTAL Cirque du Soleil. Столица России открывает европейские гастроли этого шоу. До этого эту постановку цирка видели только в Канаде и США, где она прошла более 550 раз.
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РИАМО
, Мария Ипполитова
После Москвы шоу отправится в Санкт-Петербург, Казань, Уфу и Екатеринбург.
©
РИАМО
, Мария Ипполитова
Перед началом шоу зрителей ждет анимационная программа. Для нее за кулисами шоу готовят 300 настоящих снежков в неделю.
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РИАМО
, Мария Ипполитова
CRYSTAL - первое шоу цирка, в котором действие происходит на льду – даже акробаты работают на ледовой поверхности.
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РИАМО
, Мария Ипполитова
Постановка объединила синхронное фигурное катание, фристайл и экстремальное фигурное катание на коньках с цирковыми дисциплинами – воздушными ремнями, трапецией и партерной акробатикой.
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РИАМО
, Мария Ипполитова
Главная героиня шоу – подросток Кристал, которая сталкивается с непониманием родителей и друзей и отправляется искать себя.
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РИАМО
, Мария Ипполитова
Кристал оказывается у замерзшего пруда, где проваливается под лед и попадает в мир собственного воображения. Основная сюжетная линия шоу - поиски себя главной героиней.
©
РИАМО
, Мария Ипполитова
Команда шоу – это 100 человек, из них 43 артиста. В труппе – 20 акробатов, 19 фигуристов, три музыканта, которые работают вживую, и один клоун.
©
РИАМО
, Мария Ипполитова
Состав артистов, как обычно, международный - перед зрителями выступают представители 11 стран. Россию “представляют” четыре человека.
©
РИАМО
, Мария Ипполитова
Основной элемент сценографии – задняя стена, которая то превращается в комнату главной героини, то в трамплин для хоккеистов.
©
РИАМО
, Мария Ипполитова
В общей сложности в шоу CRYSTAL 40 париков, 30 из которых - у артистов, играющих Кристал или Альтер эго главной героини
©
РИАМО
, Мария Ипполитова
В шоу всего два номера, в котором используется страховка.
©
РИАМО
, Мария Ипполитова
Все оборудование, сцена, реквизит, элементы костюмов, даже собственные стиральные машины и тренажерный зал путешествуют вместе с шоу на 20 фурах. Общий вес фур с оборудованием шоу составляет более 400 тонн!
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