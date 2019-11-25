РИАМО – 25 ноя. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

«Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей – в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 литра пострадают меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 литра — больше (рост на 145%)», – говорится в материале.

Утилизационный сбор на самый массовый сегмент машин – с двигателем объемом 1-2 литра – вырастет почти на 112,4%. Эти авто широко производятся в России и импорт здесь в целом неконкурентоспособен из-за барьеров.

Повышение ставок – реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты. Один из источников газеты пояснил, что минимальная возможная стоимость машин из-за падения спроса уже достигнута, запаса нет, и из-за увеличения утильсбора всем придется повысить цены.

В проекте бюджета на 2020 год уже учтена индексация сбора: рост поступлений оценивается в 150,2 миллиарда рублей в 2020 году и в 48 миллиардов рублей в 2021 году. С импорта машин в 2020-м намерены собрать 77,3 миллиарда рублей.

Как пишет издание, отечественные заводы недозагружены: в 2018 году в стране продано только 1,8 миллиона машин, а рынок падает седьмой месяц подряд.

Ранее глава Минмпромторга РФ Денис Мантуров обещал, что доля утильсбора с стоимости машин не превысит 1,5-2%.