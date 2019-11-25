РИАМО - 25 ноя. Скоростную автомобильную дорогу из Москвы в Казань, которая будет построена только в 2027 году, в перспективе планируют продлить до Владивостока, сообщает ТАСС.

«Мы бы хотели, чтобы она (магистраль Москва – Казань - ред.) дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше», – сказал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

По его словам, возможность строительства скоростной магистрали до Владивостока будет зависеть от социально-экономического развития страны.

Он добавил, что на сегодняшний день «Автодор» ведет работу над стратегией создания сети скоростных трасс до 2035 года.

Строительство платной скоростной магистрали Москва – Казань планируется начать в следующем году.