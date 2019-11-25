РИАМО - 25 ноя. Спрос на съемное жилье в Подмосковье в зоне Московских центральных диаметров может вырасти на 25% в начале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы агентства «ИНКОМ-Недвижимость».

С открытием МЦД у прилегающих областных территорий появятся новые перспективы. По мнению экспертов, меры по улучшению транспортной инфраструктуры и благоустройству территорий способны повысить статус и привлекательность Подмосковья среди нанимателей жилья. При этом, даже несмотря на подорожание, стоимость найма в области будет более доступной, чем в среднем по Москве.

«Аналитики прогнозируют рост спроса на 25% уже в начале 2020 года, после новогодних каникул. Закономерным следствием станет увеличение арендных ставок у подмосковных квартир в пешей доступности от станций МЦД – не менее чем на 15%», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день наиболее востребованные арендные квартиры расположены в Мытищах (12% от совокупного спроса), Люберцах и Раменском округе (по 11% у каждого), Балашихе (10%) и Красногорске (9%). Следом идут Одинцовский округ (9%) и Пушкинский округ (8%), а также Королев (7%), Химки (5%) и Реутов (4%).

«Для нанимателей, помимо цены, первоочередное значение имеют удобная транспортная доступность и развитая социальная инфраструктура указанных районов и городов. В них идет активная застройка – это дает основание полагать, что в перспективе арендная экспозиция в данных локациях расширится за счет притока новых качественных объектов», – пояснила замдиректора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова.

По ее словам, меры по развитию транспортной доступности и благоустройству области в целом призваны стать серьезным стимулом децентрализации столичного региона. За счет этого Подмосковье приобретет более высокий статус, в частности, среди арендаторов жилья.

МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» запустили 21 ноября. Ими воспользовались почти 1,4 миллиона человек. Проезд в электричках МЦД будет бесплатным на ближайшие две недели.

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