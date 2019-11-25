РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Начальник УМВД России по Подольску Артур Озеров поздравил сотрудниц с детьми с Днем матери, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках праздника День матери Озеров совместно с председателем общественного совета при УМВД Вячеславом Поповым поздравили сотрудниц управления, которые недавно стали мамами.

«Руководитель управления и общественники пожелали сотрудницам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. А также выразили надежду, что сыновья пойдут по стопам своих матерей и продолжат замечательную традицию образования полицейских династий, которые всегда были примером преемственности поколений и уважительного отношения к выбранной профессии», - говорится в сообщении.

Молодым мамам подарили цветы, памятные сувениры и игрушки.