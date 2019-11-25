РИАМО - 25 ноя. Порядка десяти дворников с лопатами и ломами устроили массовую драку на улице Ефремова в Москве, их задержали полицейские, сообщает ТАСС.

«В полицию поступило сообщение о массовом конфликте на улице Ефремова между домами 11 и 13. Полицейские, прибыв на место, установили, что произошла массовая драка между дворниками. Работники ГБУ «Жилищник» были вооружены лопатами и ломами», - сказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, участвовавших в драке работников задержали полицейские. Всех отпустили после составления административного протокола.

Представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ уточнил, что в отношении задержанных составили протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». По данному факту также проводится доследованная проверка.

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