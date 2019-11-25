РИАМО - 25 ноя. Переменная облачность и до минус 5 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в течение текущей недели, ближе к выходным прогнозируется небольшое потепление, сообщается на сайте «Метеовести».

В понедельник днем ожидается переменная облачность, минус 1-3 градуса. Давление заметно выше нормы. Ночью температура составит минус 3-5 градусов.

«Во вторник, 26 ноября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, ночью минус 3-5, днем минус 1-3 градуса», – говорится в сообщении.

В среду, 27 ноября, ожидается переменная облачность. Ночью и днем минус 1-3 градуса. В четверг, 28 ноября, ожидается пасмурная погода, ночью и днем от минус 1 до плюс 1 градуса. В пятницу, 29 ноября, пройдут небольшие дожди. Ночью от 0 до плюс 2 градусов, днем плюс 2-4 градуса.

«В субботу, 30 ноября, на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода, сильный дождь, возможен туман. Ночью и днем плюс 3-5 градусов. 1 декабря в воскресенье – переменная облачность, ночью и днем минус 1 - плюс 1 градус», – заключается в сообщении.