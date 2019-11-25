РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Дети и мамы из подмосковных Люберец поучаствовали в интерактивной программе, организованной ко Дню матери в Центральном парке, сообщается в Instagram-аккаунте Малаховского парка.

24 ноября в Центральном парке культуры и отдыха прошла интерактивная музыкальная программа, приуроченная ко Дню матери с участием Ирины Левицкой, Олега Яковлева и вокальной группы «Девочки из сказки».

«Ребята и их мамы отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, пели и танцевали, несмотря на достаточно морозную погоду. Праздник получился очень теплым и веселым», – говорится в сообщении.

Программа подготовлена МУ «Парк культуры и отдыха» городского округа Люберцы.