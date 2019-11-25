РИАМО – 25 ноя. В среднем на каждого жителя России приходится по 200 тысяч рублей депозитов в банках, сообщает РИА Новости.

По данным ЦБ, на 1 октября 2019 года в российских банках хранились 29,4 триллиона рублей сбережений населения. За девять месяцев текущего года депозиты физических лиц в отечественных банках возросли на 3,1% (891 миллиард рублей). За год (с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года) показатель увеличился на 9% (2,4 триллиона рублей).

«В пересчете на одного жителя в России приходятся порядка 200 тысяч рублей депозитов. При этом значение показателя в разных регионах отличается многократно», – отмечается в материале.

Рейтинг вкладов предсказуемо возглавила Москва – столица превосходит другие регионы по показателям почти в шесть раз. Москвичи в среднем хранят на депозитах более 800 тысяч рублей на человека. Это объясняется высоким уровнем зарплат и доходов. При этом эксперты отмечают, что столичные показатели значительно искажают среднюю картину, так как в Москве живут только 10% всего населения страны.

На втором месте в списке лидеров расположился Санкт-Петербург (420 тысяч рублей), на третьем – Магаданская область (317,9 тысячи рублей). Вслед за ними идут Камчатский край (260 тысяч), Сахалинская область (248 тысяч) и Чукотка (228 тысяч).

Меньше всего депозитов на душу населения в 2019 году оказалось в Чечне – 8,5 тысячи рублей на человека. Схожий низкий результат – в Ингушетии – 9,1 тысячи рублей.

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