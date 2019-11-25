РИАМО - 25 ноя. В Государственной думе предлагают расширить статью 37 УК РФ, разрешив гражданам использовать все способы защиты своей жизни и жизни членов семьи, пишет в понедельник газета «Известия».

Статью УК предлагают дополнить пунктом о том, что действия, направленные на защиту личную и членов семьи от насилия или угрозы его применения насилия, а также на защиту имущества, не будут считаться превышением необходимой самообороны. Проект поправок намерена внести ЛДПР.

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны. Если во время защиты был нанесен ущерб больший, чем существовала угроза, — потерпевший сам становится обвиняемым», - отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он пояснил, что в реальности полноценный отпор люди могут давать только вооруженному человеку, а защищаться от нескольких нападающих без оружия уже опасно. Жириновский отметил, что в Соединенных Штатах, где есть законодательная норма, согласно которой проникший в чужой дом злоумышленник понимает, что его могут убить.

Он уточнил, что человек, к которому в дом проник неизвестный, не может оценить сразу вооружен злоумышленник или нет, он просто защищает себя, свою семью и имущество.

Первый замглавы фракции партии «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев отметил, что данную инициативу планируется внимательно изучить, а потом дать оценку.

Партия «Справедливая Россия» не исключает, что поддержит данные поправки в том случае, если они будут направлены именно на разрешение защиты себя и близких, а не на свободное использование оружия.

Против расширения УК в данном ключе выступает КПРФ. Там уверены, что сейчас принимать инициативу по разрешению всех способов самообороны опасно, это может привести к непредсказуемым последствиям. В частности, первый зампред фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев привел в пример те же США, в которых часто происходит стрельба в школах и других общественных местах.

Сенатор доктор юридических наук Алексей Александров, который сам ранее выступал с подобной инициативой, отметил, что в законе должна быть отражена презумпция невиновности того, кто защищается от нападения, особенно вооруженного.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев подчеркнул, что решение о данных поправках нужно принимать после опроса россиян.