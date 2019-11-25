РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска передали гуманитарную помощь в дома трудолюбия для бездомных «Ной», сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«В воскресный вечер, 24 ноября, в Георгиевское сестричество приехал друг и единомышленник, сотрудник сети приютов для бездомных «Дом трудолюбия НОЙ» Сергей Бызин. Для подопечных приютов, среди которых бывшие бездомные мужчины, женщины и даже мамочки с детьми, волонтеры Подольска передали гуманитарную помощь: 19 коробок с упаковками чая; два пакета различных лекарств, в том числе для диабетиков и средства по уходу за малоподвижными больными; большой пакет кремов для рук и мыла; 2 пакета с мужской обувью и постельное белье», – говорится в сообщении.

Волонтеры благодарят волонтеров и помощников за оказанную помощь.