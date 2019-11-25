РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Более 11 килограммов героина изъяли на минувшей неделе у мигрантов в поселке Малаховка подмосковных Люберец, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На прошедшей неделе совместно с коллегами из ГУ МВД России по Московской области в поселке Малаховка по адресу: улица Свердлова, дом №3/1 нашли и изъяли у мигрантов сумку с героином. Общий объем – свыше 11 килограммов», – сказал Романцев.

По его словам, проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.

«С 18 по 24 ноября в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1,7 тысячи обращений от жителей Люберец. По ним возбудили 23 уголовных дела, 21 раскрыто по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 160 ДТП с одним пострадавшим.