РИАМО - 25 ноя. На востоке Москвы задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей бывшей жены, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитат РФ по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел 24 ноября на улице Короленко.

«Во время ссоры мужчина нанес свой бывшей 43-летней супруге около трех ударов ножом. Женщина скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – сказала Иванова.

В отношении подозреваемого 1974 года рождения будет избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы.