РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 ноя. Жительница Королева получила две награды на конкурсе красоты и безграничных возможностей для девушек с ОВЗ, сообщается на странице Королевского комплексного центра социального обслуживания населения.

Финал конкурса красоты и безграничных возможностей для девушек с ОВЗ «Душа Подмосковья» прошел в Одинцове 22 ноября. По итогам отборочных туров в заключительный этап вышли десять самых красивых и ярких конкурсанток.

«В конкурсе приняла участие жительница Королева Вероника Устименко, получившая две номинации – «Мисс Интернет» и «Мисс Нежность». Отличительная особенность конкурса в том, что участницами были девушки с ограниченными возможностями здоровья, передвигающиеся на колясках», – говорится в сообщении.

Инициатором проведения конкурса в Одинцовском округе была мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата мира, чемпион Европы, победитель Кубка Европы, победитель альтернативных Паралимпийских игр лучница Ирина Российская.

Девушки выступали в номинациях «презентация», «вопрос-ответ», танцевальном конкурсе «вечерний образ» и других.