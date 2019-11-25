РИАМО - 25 ноя. Подмосковные полицейские задержали двух уроженцев Ставропольского края, похитивших у 77-летнего пенсионера в подмосковной Кубинке более 330 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Злоумышленники на одной из улиц подошли к местному жителю и, представившись работниками пансионата, предложили проводить его домой и донести сумки. После незнакомцы попросили показать условия проживания, якобы с целью дальнейшей помощи в улучшении жилищных условий, а также рассмотрения вопроса об отдыхе в реабилитационном учреждении.

«В квартире один из правонарушителей стал отвлекать пенсионера, а второй похитил более 330 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых около одной из гостиниц в Домодедове», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

В отношении 26-летнего и 29-летнего мужчин возбудили уголовное дело по факту кражи, их заключили под стражу. Устанавливается причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона.