РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Два человека пострадали в результате пожара в поселке Малаховка Люберец на прошедшей неделе, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«Двадцать третьего ноября по адресу: Малаховка, улица Рельсовая, дом 12 произошел пожар, обгорели четыре строения. В результате возгорания пострадали два человека – девочка 2009 года рождения, ее с 40% ожогов тела доставили в больницу, и мужчина с ожогами II и III степени», – сказал Иванов.

Он добавил, что с 18 по 24 ноября подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 51 выезд по сигналу тревоги. Оно участвовало в ликвидации 10 пожаров, семь из них были в Люберцах.

Двадцатого ноября в ЖК «Томилино» загорелся строительный вагончик. Также вагончик горел по адресу: улица Камова, дом №6. Кроме того, на минувшей неделе произошел пожар в покрасочной камере ангара. Также было возгорание в частной бане в СНТ «Березка». Еще был пожар в промзоне Марусина.