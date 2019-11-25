РИАМО - 25 ноя. Пожар, возникший в гаражном кооперативе, не затронул административное здание РЖД на Михалковской улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Пожар произошел накануне в гаражах на улице Михалковской, площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

«В СМИ появилась информация о якобы возгорании здания управления и обслуживания железных дорог ОАО «РЖД». Она не соответствует действительности. Из-за возникшего в гаражном кооперативе пожара произошло возгорание крыши расположенного рядом бытового здания железной дороги на Михалковской улице», – говорится в сообщении.

На место были незамедлительно вызваны городские пожарные расчеты, которые потушили пожар. Пострадавших в результате инцидента нет.