РИАМО - 25 ноя. Станция Одинцово, которая вошла в состав МЦД-1, пользовалась наибольшей популярностью у пассажиров со дня запуска движения по первым двум Московским центральным диаметрам, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение по МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и по МЦД-2 «Курско-Рижский» было запущено 21 ноября. За дни работы МЦД самой популярной станцией первых двух диаметров стала станция Одинцово. Средний пассажиропоток на ней составил 34,5 тысячи человек в сутки, что на 9% больше, в сравнение с аналогичным периодом прошлой недели», – говорится в сообщении.

С запуском МЦД на станции диаметров, а также на пересадочные станции метро вышли на дежурство более 500 сотрудников метрополитена, они раздали более 100 тысяч информационных листовок о тарифах и способах оплаты на МЦД. Узнать дежурных сотрудников на станциях можно по красным жилеткам с логотипом МЦД, они подскажут к какой платформе прибывает поезд МЦД, как оплатить проезд и активировать карту «Тройка».

МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» запустили 21 ноября. Общая протяженность МЦД-1 составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 – 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что проезд в электричках МЦД будет бесплатным на ближайшие две недели. Составность поездов на МЦД-2 с 25 ноября будет увеличена до 10-11 вагонов, а на первом диаметре – в течение 15 дней.

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