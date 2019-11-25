РИАМО - 25 ноя. В Одинцовском городском округе обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны, боеприпас не представляет опасности, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ поступило 24 ноября по адресу: Одинцовский городской округ, поселочный дом отдыха Караллово. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», – говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны РФ в понедельник, 25 ноября.