РИАМО - 25 ноя. В столичной Библиотеке иностранной литературы 30 ноября пройдет фестиваль испано- и португалоязычных стран, гости смогут посетить лекции, языковые курсы, выставки, встречи, танцевальные мастер-классы и презентации книг, также предусмотрена специальная программа для детей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все мероприятия состоятся в Ибероамериканском культурном центре, который находится на третьем этаже библиотеки. В них примут участие посольства испано- и португалоязычных стран, студенческие землячества, Институт Сервантеса в Москве, языковые школы, издательства и переводчики, танцевальные коллективы и музыканты.

«Надеемся, что фестиваль станет настоящим праздником для тех, кто интересуется испано- и португалоязычными странами, подарит возможность ближе познакомиться с яркой самобытной культурой этих народов и вдохновиться их жизнелюбием и позитивным настроем», — сказала руководитель Ибероамериканского культурного центра Татьяна Евграфова.

Главным событием фестиваля станет литературно-музыкальный спектакль «Я — Федерико Гарсиа Лорка», посвященный известному испанскому поэту. Это будет путешествие в яркий мир испанской литературы, которое пройдет под знаком дуэнде — фольклорного персонажа, похожего на русского домового.

На встрече, посвященной испанскому историку и философу Мигелю Леону Портилье, покажут первую часть фильма «Взгляд покоренных народов 500 лет спустя». Зрителям продемонстрируют оригинальную версию на испанском языке с английскими субтитрами.

Также будет работать фотовыставка «Мексика. Всемирное наследие». В экспозиции представят интересные и удивительные места страны.

В музыкальной программе фестиваля выступят барабанщики школы самбы Samba Real. Они покажут шоу, которое погрузит зрителей в атмосферу карнавального Рио-де-Жанейро.

На сцену также выйдут танцоры фламенко с шоу Ida y Vuelta, представители школы капоэйры Cordao de oro и танцовщики танго из школы Taller de baile. Все желающие смогут научиться латиноамериканским танцам на мастер-классах клуба Rusoñol. Завершит фестиваль концерт народного ансамбля «Гренада».

Все мероприятия фестиваля бесплатные. Для участия нужно зарегистрироваться.