РИАМО - 25 ноя. С 8 декабря между Москвой в Зеленоградом запустят три дополнительные «Ласточки», составы станут ежедневно отправляться с Ленинградского вокзала в Зеленоград в 21:30 и 22:46, а из Зеленограда в Москву – в 20:42, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Дополнительные скоростные поезда позволят разгрузить другие составы, которые перевозят пассажиров по вечерам. Кроме того, горожане смогут выбрать наиболее удобное время для того, чтобы уехать домой или добраться до центра», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Первые «Ласточки» стали курсировать от Москвы до Зеленограда в октябре 2015 года. Экспрессы отправляются с Ленинградского вокзала и останавливаются в Химках, Сходне и Крюкове.

Поезда, следующие до Твери, останавливаются еще в Клину, Солнечногорске, Редкине и Завидове. Среднее время поездки от Ленинградского вокзала до Крюкова на «Ласточке» – 33 минуты, что почти в два раза меньше, чем на обычных электричках.