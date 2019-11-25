РИАМО - 25 ноя. Сотрудники экстренных и коммунальных служб столицы теперь могут попасть во дворы и дома с помощью нового мобильного приложения, которое позволяется открывать домофоны и шлагбаумы на территории, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Теперь работники скорой помощи, полиции, пожарной службы и государственного бюджетного учреждения «Жилищник» могут проехать на территорию двора или зайти в подъезд жилого дома быстро, не теряя драгоценного времени. Это позволит им оказывать помощь горожанам тогда, когда дорога каждая минута. Кроме того, разработанная нами инновационная система решает проблему коммунальщиков: им стало проще заезжать во двор, чтобы убрать территорию», — сказал руководитель направления Smart City Lab департамента информационных технологий Москвы Эльдар Файзуллин.

Пока проект «Умный шлагбаум» запущен в пилотном режиме в Новокосоино. Доступ к специальному приложению получат только сотрудники специальных служб. Для обеспечения безопасности каждый пользователь приложения будет проходить авторизацию — для него создадут логин, пароль и заведут личный кабинет. То есть всегда будет известно, кто именно и когда открыл дверь подъезда или шлагбаум во дворе.

Для того чтобы шлагбаум или домофон открылся автоматически, достаточно включить GPS, авторизоваться в приложении и близко подойти к устройствам. Сотрудникам экстренных и коммунальных служб даже не придется выходить из автомобиля при подъезде к шлагбауму.

Также приложение позволяет открывать все вручную при выборе устройства на карте и нажатии на кнопку «Открыть». А если у работника не установлено приложение, он может связаться с диспетчером благодаря кнопке вызова на самом устройстве.