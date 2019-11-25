РИАМО - 25 ноя. Принятые меры по увеличению составности поездов позволили создать запас провозной способности на МЦД-2, поэтому утром в понедельник никаких скоплений пассажиров не зафиксировали, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Утренний час пик на МЦД-2 проходит в штатном режиме. Выпуск длинных поездов на МЦД-2 позволил полностью решить проблемы с провозной способностью. Населенность поездов составила менее 100%», – говорится в сообщении.

Сотрудники компании следили за обстановкой на платформах и в поездах. В самый напряженный час пик с 7:30 по 8:30 скоплений пассажиров не отмечено.

Как уточняется в пресс-релизе перевозчика, на станции Волоколамская заполняемость вагонов составляла около 60%. Один из наиболее загруженных рейсов пока наблюдался на станции МЦД-2 Красногорская в сторону Москвы, но заполняемость вагонов была в пределах нормативной.

С утра понедельника на полигоне МЦД-2 все поезда ходят только в 10- и 11-вагонном исполнении. На МЦД-1 количество пассажирских мест будет увеличено в течение следующих 15 дней. Таким образом в часы пик количество пассажирских мест на МЦД 2 увеличится на 30% – с 489 тысяч до 635 тысяч. Количество пассажирских мест в часы пик увеличится на 49%.

МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» запустили 21 ноября. Ими воспользовались почти 1,4 миллиона человек. Проезд в электричках МЦД будет бесплатным на ближайшие две недели.

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