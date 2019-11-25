РИАМО - 25 ноя. На международной выставке IBTM World в Барселоне столичный стенд получил приз за лучшую презентацию туристического потенциала города, выставка длилась три дня и собрала порядка 3 тысяч экспонентов из 150 стран мира, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Награда, которую мы получили на туристической выставке в Испании, стала шестой в 2019 году. Это еще раз подчеркивает правильность выбранного формата и концепции представления туристических возможностей Москвы на международной арене. Более одной тысячи проведенных встреч и переговоров и положительные отзывы участников стенда — лучшее тому подтверждение», — сказала заместитель председателя комитета по туризму города Москвы Татьяна Шаршавицкая.

Основной целью участия в выставке было установление профессиональных связей между туристическими сообществами Москвы и Европы и демонстрация возможностей столицы по приему крупнейших мероприятий международного масштаба.

Все дни, пока работала выставка, на стенде Москвы шли презентации достопримечательностей и возможностей города, культурных мероприятий. Посетители могли совершить в виртуальной реальности полет над Москвой, экскурсию по экспозициям картин Ивана Шишкина, Натальи Гончаровой, Казимира Малевича в Третьяковской галерее.

IBTM World 2019 — ведущая международная туристическая выставка. Она является важной платформой для встреч профессионалов с международными отраслевыми поставщиками.