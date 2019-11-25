РИАМО - 25 ноя. Для удобства и комфорта пассажиров в течение двух недель проезд по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным, а число вагонов в составах электричек увеличат, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, только в рабочие дни Московскими центральными диаметрами воспользовались уже более 500 тысяч человек.

«Пассажиропоток большой, поэтому принято решение с 25 ноября увеличить состав поездов на МЦД-2 Нахабино – Подольск до 10-11 вагонов. Теперь в часы пик число мест будет больше на 30%, а по сравнению с моментом запуска на 49%. На первом же маршруте – МЦД-1 (Одинцово – Лобня) – число вагонов увеличим в течение 15 дней», – написал Воробьев в своем аккаунте «ВКонтакте».

Он также добавил, что Центральная пригородная пассажирская компания приняла решение сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным в ближайшие две недели.

«За это время ЦППК должна произвести более тщательную наладку билетной системы. Наша задача – сделать МЦД комфортным и удобным», – заключил Воробьев.

Первые две линии МЦД от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска запустили в Московском регионе 21 ноября. У пассажиров появились сотни новых вариантов пересадок на разные виды транспорта. По подсчетам экспертов, открытие МЦД разгрузит транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%. На первых двух диаметрах к 2023 году планируют построить еще девять станций и отремонтировать 47 платформ.