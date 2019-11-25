РИАМО - 25 ноя. С 1 декабря Дворец бракосочетания №1 переходит на ежедневный режим работы, это самый популярный ЗАГС столицы, с 2019 года в нем зарегистрировали брак около 5 тысяч пар, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Дворец бракосочетания №1 пользуется большой популярностью у молодоженов. Еженедельно здесь проходит более 100 регистраций браков. Теперь, когда пары смогут пожениться семь дней в неделю, проводить церемонии можно будет в красивые или праздничные даты, в которые у остальных отделов ЗАГС официальный выходной», — сказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Подать заявление во Дворец бракосочетания №1 можно при личном обращении или с помощью Единого портала госуслуг. Это следует делать не раньше, чем за год, и не позднее, чем за месяц до желаемой даты регистрации.

Дворец бракосочетания №1 открылся 22 февраля 1961 года и сразу стал одним из самых популярных. В Грибоедовском ЗАГСе регистрировали брак Юрий и Валентина Гагарины, Валентина Терешкова и Андриян Николаев, Владимир Высоцкий и Марина Влади, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Олег Табаков и Марина Зудина.

В июле на ежедневный режим работы уже перешел Дворец бракосочетания №3. Около 500 пар зарегистрировали браки в понедельник и воскресенье.