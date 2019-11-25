РИАМО - 25 ноя. С понедельника по 2 декабря в Москве проведут акцию «Правильная забота – здоровый питомец», приуроченную к Всемирному дню домашних животных, в рамках которой заработают более 50 дополнительных мобильных и стационарных пунктов вакцинации животных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего москвичам прочитают порядка 40 бесплатных лекций. Особое внимание эксперты уделят заботе о питомцах в зимний период. На лекциях москвичи узнают, как защитить питомца от переохлаждения, подобрать сбалансированный рацион, а также как обезопасить домашнего любимца от травм во время зимних прогулок и стресса в период новогодних праздников», — сказал председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

Специалисты комитета ветеринарии регулярно рассказывают горожанам о правильном содержании домашних животных. Так, с начала этого года в городе прошло более 250 лекций, которые посетили больше 4 тысяч москвичей.

Впервые акцию «Правильная забота — здоровый питомец» провели в прошлом году. Тогда более чем 2 тысячам собак и кошек сделали бесплатные прививки от бешенства, а познавательные лекции посетили более 800 горожан.