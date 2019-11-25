РИАМО - 25 ноя. Новой станцией МЦД‑2 Пенягино к концу года будут пользоваться до 5 тысяч человек, жителям микрорайона Красногорска Павшинская Пойма будет удобнее добираться до столицы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Станцию Московского центрального диаметра Пенягино открыли для пассажиров накануне. Пассажиры могут войти на станцию со стороны Волоколамского шоссе. Для удобства там оборудован тротуар. Вход со стороны Пенягинского шоссе пока не доступен, там продолжаются работы.

«Теперь жителям Павшинской Поймы станет удобнее добираться до центра Москвы, Нахабина или Подольска. Планируем, что уже сейчас станцией ежедневно будут пользоваться 4 тысячи человек, а к концу года – 5 тысяч», – написал Воробьев в своем аккаунте «ВКонтакте».

МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» запустили 21 ноября. Ими воспользовались почти 1,4 миллиона человек.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что проезд в электричках МЦД будет бесплатным на ближайшие две недели. Составность поездов на МЦД-2 с 25 ноября будет увеличена до 10-11 вагонов, а на первом диаметре – в течение 15 дней.

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