РИАМО - 25 ноя. За 2019 год в Москве в два раза выросла востребованность госуслуг в сфере земельно-имущественных отношений, город предоставляет жителям 35 видов госуслуг и 14 сервисов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Более одного миллиона заявок на оказание госуслуг и предоставление сервисов в земельно-имущественной сфере поступило от москвичей с начала 2019 года, что в два раза выше общего числа услуг, оказанных за весь 2018 год. При этом 90% заявок были поданы горожанами в электронном виде», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что самыми востребованными с начала года стали электронные сервисы по предоставлению информации о состоянии финансово-лицевого счета по договорам аренды земли и нежилых помещений, а также услуга по получению информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете.

«Среди госуслуг в сфере земли и имущества наиболее популярными оказались госуслуги по предоставлению информации и документов о зарегистрированных правах на объекты жилищного фонда, по заключению договоров социального найма жилых помещений и заключению допсоглашений к договорам безвозмездного пользования или найма жилых помещений», — добавил Гаман.

Москва продолжает переводить сервисы в электронную форму. На портале mos.ru доступно в электронном виде более 340 услуг и сервисов. Это позволяет сократить сроки предоставления госуслуг, избежать ошибок при обработке документов, избавить москвичей от очередей при подаче документов. Кроме того, горожане могут отслеживать статус заявки в режиме онлайн.