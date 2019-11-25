РИАМО - 25 ноя. Глава Одинцовского городского округа Подмосковья Андрей Иванов поздравил жителей с Днем матери и поблагодарил всех женщин за труд и самоотверженность, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Это праздник с особым смыслом. Потому что он заставляет еще раз подумать о самом близком и самом дорогом человеке. Позвонить ему, просто пожелать здоровья, узнать, как дела. Жизнь такова, что в суете мы можем забывать о главном. Иногда нам некогда думать о близких людях, о родителях. Мы отдаляемся от них, погружаемся в свои дела, заботы. Но связь с ними всегда будет самой крепкой. Человек ощущает эту связь и в десять лет, и в тридцать лет, и в девяносто. Когда становишься взрослым, понимаешь это особенно ясно. Мать никуда не пропадает из жизни, она всегда рядом», – отметил Иванов.

Он поблагодарил женщин за неустанный труд, чуткость и самоотверженность, безграничное терпение и душевное тепло.

Кроме того, Иванов пожелал жительницам округа и их детям крепкого здоровья, любви и благополучия.

Каждое последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. В этот день принято поздравлять матерей и беременных.