РИАМО - 25 ноя. В доме правительства Московской области в Красногорске 26 ноября начнет свою работу VI Международный агропромышленный молочный форум, в нем примут участие около 300 сельхозпредприятий Подмосковья, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«На протяжении многих лет Московская область является одним из наиболее активных участников молочного форума. Вот и в этом году на стенде Подмосковья будут представлены около 30 самых лучших производителей вместе с сыроварами-победителями конкурса во Франции. Всего в мероприятии примут участие порядка 300 компаний региона», - сказал Разин.

В самом начале форума министр представит высоким гостям форума продукцию подмосковных компаний молочной отрасли и достижения агропромышленного комплекса.

«Наши сельхозпроизводители не только представят свою продукцию, но и намерены обсудить инновационные решения в молочной отрасли, поделиться опытом и вести диалоги на разные темы с коллегами из других регионов и зарубежья. На форуме с представителями многих подмосковных компаний мы планируем подписание договоров и инвестиционных соглашений», - подчеркнул Разин.

Он отметил, что на площадке форума пройдет традиционная выставка многих отечественных и зарубежных компаний. Участники смогут впервые попробовать молочные продукты в режиме «умной дегустации» – искусственный интеллект будет определять эмоции и реальные предпочтения аудитории.

По его словам, на выставке можно будет увидеть технологический процесс производства молочной продукции с помощью прямой трансляции с завода и самое современное промышленное оборудование.

«На данный момент завершается монтаж выставочного стенда Подмосковья, и фермеры начинают привозить свою продукцию», - добавил министр.

VI Международный молочный форум будет проходить два дня. Его организатором выступает правительство Московской области при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

В рамках форума будут рассмотрены вопросы роли молочной отрасли России в мировом рынке молочной продукции, повышение эффективности и конкурентоспособности производства молока, будут представлены лучшие передовые практики ведения молочного животноводства различных стран и регионов России.