РИАМО - 25 ноя. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха при этом зафиксируется на отметке минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем в Московском регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 4 до минус 2, по области от минус 6 до минус 1 градуса. Ветер южный 2-7 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%. Синоптики отмечают, что наиболее уязвимы, при такой погоде метеозависимые люди с наличием в анамнезе длительно текущих заболеваний сердца и сосудов, перенесшие в недавнем времени острые нарушения: инфаркт миокарда, инсульт, нарушения сердечного ритма.

«Они, к сожалению, не могут быстро приспосабливаться к колебаниям атмосферного давления, поэтому могут быстро нарастать симптомы нарушения кровотока и сердечно-сосудистых нарушений, изменяется артериальное давление, возрастают симптомы вегетативных и психо-эмоциональных расстройств», - добавляется на сайте.

Для таких людей рекомендации остаются все те же: контроль артериального давления, предупреждение острых болевых симптомов, для чего необходимо строго принимать назначенные врачом лекарства, не перегружать организм, постараться нормализовать сон, режим труда и отдыха, найти время и, если позволяет самочувствие, прогулки на свежем воздухе, которые благоприятно скажутся на кислородном обеспечении организма.