РИАМО - 24 ноя. Пассажиры смогут бесплатно прокатиться в поездах на Московских центральных диаметрах в ближайшие две недели, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Движение на МЦД запустили 21 ноября. На станциях МЦД и пересадочных станциях метро пассажирам раздали более 100 тысяч информационных листовок о тарифах и способах оплаты на МЦД. За первые три дня работы новой транспортной системы ею воспользовались 1,4 миллиона человек.

«Для более тщательной наладки билетной системы ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным. Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее», - написал Собянин в Twitter.

Ранее он заявил, что составность поездов на МЦД-2 с 25 ноября будет увеличена до 10-11 вагонов. А на первом диаметре в течение 15 дней.

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