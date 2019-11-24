РИАМО - 24 ноя. Из-за большого пассажиропотока на втором Московском центральном диаметре составность поездов будет увеличена до 10-11 вагонов с 25 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Старт движению на МЦД дал президент России Владимир Путин 21 ноября. Только за первые три дня работы ими воспользовались около 1,4 миллиона пассажиров.

«Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%, а с момента запуска на 49%. На МЦД-1 количество вагонов увеличим в течение следующих 15 дней», - написал Собянин в Twitter.

Пассажиропоток первых двух диаметров составит 200 миллионов человек в год.

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